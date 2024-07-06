«Чтобы даже не думал о переговорах». В США рассказали об угрозах расправой Зеленскому

Риттер: «Азов» угрожает Зеленскому смертью, чтобы тот не заключил мир с Россией

Фото: РИА «Новости»

Боевики националистического батальона «Азов»* пригрозили смертью президенту страны Владимиру Зеленскому в случае мирных переговоров с Россией. Об этом в эфире Youtube-канала Dialogue Works сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

По его словам, начальник штаба «Азов»* прямо сказал президенту, чтобы он не думал о мирных переговорах, потому что тогда «наступит его конец».

«„Азов“* занимается тем, чем всегда — угрозами смертью главе Украины. Такова реальность — Украину контролируют нацисты», — подчеркнул Риттер.

Бывший разведчик добавил, что для США нацистские формирования стали очень удобным инструментом для контроля киевского режима и борьбы с Россией. При этом раньше, по словам, в Вашингтоне хотя бы притворялись, что считают их «худшими из худших».

«Но теперь мы заняты убийством русских, поэтому это значения не имеет», — заключил он.

Ранее Риттер предупредил о возрождении нацизма на Украине.

* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.

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