Автор песен звезд российской эстрады Олег Гегельский погиб в зоне СВО

Отправившийся в зону спецоперации в сентябре 2024 года поэт-песенник, член Союза писателей России и ветеран боевых действий Олег Гегельский погиб при выполнении боевого задания 3 декабря. Об этом в беседе с RT рассказала супруга погибшего автора Полина.

Она пояснила, что 60-летний поэт попал на службу 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. По словам собеседницы журналистов, муж никому не говорил, что подписал контракт.

«Его отправили на задание. Они ехали на машине по так называемым серым зонам и попали под артобстрел. Так его не стало», — рассказала Полина.

У пары остался десятилетний сын. По словам женщины, ребенок принял новость о гибели отца очень тяжело, поэтому она уже записал сына в центр психологической поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

«Будем проходить психологическую реабилитацию, чтобы как-то справиться с этой трагедией», — добавила она.

Уроженец города Черкассы Олег Гегельский всю жизнь посвятил военной службе и работал во многих горячих точках. Он стал ведущим специалистам по выживанию в дикой природе. Но несмотря на свой опыт, он оставался поэтом. Песни на его стихи исполняли Николай Носков, Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Анжелика Варум, Любовь Успенская, Александр Малинин и другие звезды эстрады.

Певец Вадим Казаченко в 1994 году стал лауреатом фестиваля «Песня года» за песню «На летящем коне», стихи к которой Гегельский написал в соавторстве с Сергеем Патрушевым.

В конце декабря спортивный юрист Антон Смирнов сообщил о гибели в зоне проведения специальной военной операции бывшего игрока сборной России по футболу Алексея Бугаева. Он подчеркнул, что из-за продолжающихся боевых действий тело спортсмена забрать пока не удалось.