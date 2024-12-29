Бывший футболист российской сборной Алексей Бугаев погиб на спецоперации

Бывший игрок сборной России по футболу Алексей Бугаев погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил Sports.ru со ссылкой на спортивного юриста Антона Смирнова.

По словам юриста, из-за боевых действий возможности вернуть тело спортсмена пока нет. Отец футболиста Иван Бугаев в беседе со Sport24 подтвердил информацию о его гибели.

«Как это произошло? А как во время боевых действий убивают? Это произошло сегодня», — сказал Иван Бугаев.

Суд в сентябре 2024 года приговорил Алексея Бугаева к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Пресса предполагала, что после вынесения приговора Бугаев заключил контракт с Минобороны ради помилования.

С момента вынесения приговора до гибели спортсмена прошло около трех месяцев.

Бугаев — воспитанник столичного «Торпедо», он выступал и за другие российские клубы. За сборную России спортсмен играл в 2003–2005 годах.