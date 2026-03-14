Автопарк скорых в ДНР пополнят бронированными машинами

В ДНР планируют защитить медиков от атак украинских боевиков, пополнив автопарки скорой помощи бронированными машинами. Об этом в телеграм-канале сообщил премьер-министр региона Андрей Чертков.

В республику прибыла команда Минздрава России. Чертков обсудил с замминистра Андреем Плутницким, как интегрируется система здравоохранения ДНР в российские медицинское пространство.

Премьер отметил, что медики республики работают с колоссальной нагрузкой из-за кадрового дефицита, а также с риском для жизни из-за обстрелов ВСУ.

«Преступный режим атакует и больницы, и машины скорой помощи. Поэтому принято важное решение — пополняем автопарк скорой помощи бронированными автомобилями», — заявил он.

Ранее боевики ВСУ атаковали беспилотниками больницу в ДНР, погибли 10 медиков и еще сотрудников получили ранения.