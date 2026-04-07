Автомобили для нужд бойцов СВО на передовой передали в Ленинском округе

7 легковых автомобилей направили военнослужащим 19-й мотострелковой дивизии 58-й армии. Транспорт подготовили по запросам бойцов и уже доставили в зону боевых задач.

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов и предприниматель Сергей Арбузов организовали передачу автотранспорта для нужд армии. Машины прошли техническую проверку и полностью готовы к эксплуатации.

По данным администрации, выбор пал на гражданские автомобили по просьбе самих военнослужащих. Такая техника менее заметна и позволяет быстрее передвигаться в сложной обстановке.

«Это решение продиктовано реальными условиями на передовой. Обычные автомобили помогают бойцам выполнять задачи безопаснее и эффективнее», — отметил Станислав Каторов.

Каждую машину укомплектовали дополнительным комплектом резины. Это необходимо для работы в разных погодных и дорожных условиях.

В администрации подчеркнули, что транспорт уже прибыл в расположение подразделения и используется по назначению. Глава округа также поблагодарил предпринимателей и военных, которые участвовали в подготовке и доставке техники.

«Спасибо всем, кто включился в эту работу. Поддержка бойцов остается нашим приоритетом», — добавил Каторов.