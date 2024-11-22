Автомобиль УАЗ с гуманитарным грузом отправили из Подмосковья в зону СВО

Автомобиль УАЗ с гуманитарным грузом, в который вошли средства личной гигиены и продукты питания, отправился в зону специальной военной операции. Передача техники прошла в рамках акции «Доброе дело», которая появилась при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева .

Гуманитарную помощь подготовила компания «Универсал-Групп» под руководством Армена Погосяна. Автомобиль вместе с грузом получат бойцы 242-го мотострелкового полка. Он поможет военнослужащим в перевозке необходимых грузов для выполнения поставленных задач.

Акция «Доброе Дело» стартовала в апреле 2022 года, когда ученики гимназии имени Примакова предложили помочь жителям Донбасса. В проекте активно участвуют волонтеры из Подмосковья, местные жители и представители бизнеса. В рамках инициативы участники оказывают поддержку бойцам специальной военной операции и их семьям.

На сегодняшний день в Подмосковье работают 86 пунктов сбора гуманитарной помощи, откуда было отправлено более семи тысяч тонн грузов тем, кто в них нуждается.