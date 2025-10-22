Автомобиль УАЗ и четыре кроссовых мотоцикла отправили из Люберец в зону СВО

В Люберцах собрали свыше восьми тонн гуманитарной помощи при содействии главы округа Владимира Волкова. В состав груза также вошли легковой автомобиль повышенной проходимости УАЗ, мотоцикл «Урал» и четыре кроссовых мотоцикла.