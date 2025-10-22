Автомобиль УАЗ и четыре кроссовых мотоцикла отправили из Люберец в зону СВО
В Люберцах собрали свыше восьми тонн гуманитарной помощи при содействии главы округа Владимира Волкова. В состав груза также вошли легковой автомобиль повышенной проходимости УАЗ, мотоцикл «Урал» и четыре кроссовых мотоцикла.
Гуманитарную помощь собрали с учетом пожеланий бойцов. Помимо техники, в зону СВО отправили FPV-дроны, квадрокоптеры, генераторы, медицинские изделия, лекарства, продукты питания, средства личной гигиены и теплые вещи.
«Выражаем благодарность главе муниципалитета Владимиру Волкову, предприятиям округа, депутатскому корпусу, люберецкому отделению Ассоциации ветеранов СВО Московской области, благотворительным фондам „Домашний очаг“, „Братские сердца“ и всем неравнодушным жителям за неизменную поддержку наших Героев», — отметил руководитель Ассоциации Александр Кулагин.
Ветераны СВО отправят гуманитарную помощь в направлении Часов Яра.