Автомобиль «Нива» и пасхальные куличи отправили из Балашихи в зону СВО

В преддверии светлого праздника Пасхи из Балашихи отправили очередную партию гуманитарной помощи для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. В этот раз бойцам доставят предметы первой необходимости, освященные куличи и автомобиль «Нива».

В состав гуманитарного груза вошли куличи, сухой борщ, питьевая вода, сладости, орехи, средства гигиены, моторное и трансмиссионное масла, свечи зажигания, смазочные материалы, тосол, маскировочные сети и широкий спектр автозапчастей — от тормозных колодок и фильтров до амортизаторов и крестовин. Кроме того, защитникам передали инструменты, включая набор из 150 предметов, кувалды, экстракторы, гайковерты и другое оборудование, а также три бензиновых генератора.

Акцию организовали при поддержке главы города, секретаря местного отделения «Единой России» Сергея Юрова, городской Общественной палаты и местных предприятий.

Напомним, в Балашихе функционируют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, дом № 7/1, и в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, дом № 7, и на Октябрьской улице, дом № 11, микрорайон Железнодорожный. Актуальную информацию о потребностях фронта и дополнительных точках приема можно узнать, посетив платформу volonter.mosreg.ru.