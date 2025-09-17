Автобусную экскурсию по Серпухову провели для семей участников СВО

Специалисты Музейно-выставочного центра провели для семей участников специальной военной операции познавательную автобусную экскурсию. Группа из 30 человек отправилась осматривать главные достопримечательности Серпухова

Участники посетили Высоцкий монастырь, Введенский Владычный монастырь, а также побывали на Соборной горе и увидели ее впечатляющую панораму. Гости не только глубже познакомились с великими святынями, но и по-новому взглянули на знакомые улицы.

Отметим, что инициатором экскурсии стал Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей. Мероприятие стало подарком для близких защитников накануне Дня города и Всемирного дня туризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.