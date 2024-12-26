Австралия обратилась к России из-за попавшего в плен наемника

Захарова: Австралия обратилась к РФ по теме своего пленного наемника

Австралия обратилась к России по вопросу австралийского наемника Оскара Дженкенса, попавшего в плен ВС РФ в зоне специальной военной операции. Об этом в ответ на вопрос «Известий» заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Австралийская сторона действительно обратилась к нам по этому вопросу, и в настоящее время информация о задержанном гражданине Австралии проверяется», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, ответственность за случившееся несет именно Австралия, потому что страна попустительствует своим гражданам, воюющим на стороне ВСУ.

Ранее австралийские журналисты заявили, что российского посла Алексея Павловского якобы вызвали в МИД страны для обсуждения ситуации вокруг Оскара Дженкенса.

По данным СМИ, правительство страны намерено выяснить, где находится наемник и как себя чувствует.