«Авито» и Ozon запустили акции поддержки пострадавших жителей Курской области

Ведущие российские маркетплейсы Ozon и Wildberries, а также цифровая платформа «Авито» запустили акции поддержки пострадавших жителей Курской области. Об этом компании сообщили в своих Telegram-каналах.

Платформа «Авито» запустила сервис для быстрого расселения пострадавших курян. Также планируется запустить раздел для поиска временной работы, объявления будут помечены тэгом #яПомогаю и объединены в специальном разделе.

Маркетплейс Ozon начислит пострадавшим жителям Курской области по три тысячи баллов для покупки всего необходимого. Также клиенты могут купить и адресно подарить сертификат на 500 рублей.

Wildberries подготовил для передачи пострадавшим курянам теплые вещи, постельное белье, товары первой необходимости. Маркетплейс продлил сроки хранения товаров для жителей региона.

Сервисы для помощи курянам появились на «Госуслугах». Жители Курской области смогут обратиться в оперштаб, сообщить об отъезде и найти родственников через сайт.