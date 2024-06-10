Авиационную опасность объявили в Воронежской области

Гусев: в Воронежской области ввели режим авиационной опасности

В Воронежской области объявили режим авиационной опасности. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

Он посоветовал тем, кто находится дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: коридоре, ванной или кладовой. Тем, кого объявление застало на улице, лучше зайти «в ближайшее здание или подходящее укрытие».

Авиационную опасность в регионе также объявляли накануне, 9 июня. Режим действовал примерно в течение часа.

В Белгороде и Белгородском районе области в 13:51 10 июня сообщили о ракетной опасности. Это произошло уже во второй раз за день. Глава региона Вячеслав Гладков попросил местных жителей спуститься в подвалы и не выходить до того, как станет известно об отбое опасности.

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