Авиационную опасность объявили в Херсонской области
Сальдо объявил об авиационной опасности в Херсонской области
Оперативные службы Херсонской области перевели в режим повышенной готовности после объявления авиационной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
В своем Telegram-канале он призвал жителей сохранять спокойствие и быть особенно внимательными.
Сальдо напомнил, что при возникновении нештатных ситуаций вызов пожарно-спасательных подразделений проходит по номеру 112.
В минувший вторник, 22 мая, обстрел ВСУ оставил без света жителей пяти муниципалитетов Херсонской области. Запущенные боевиками снаряды повредили одну из электростанций.
Губернатор региона Владимир Сальдо уточнил, что без электричества остались более 26 тысяч абонентов в 110 населенных пунктах. Он добавил, что энергетики оперативно восстановили подключение, вернув свет в дома мирных жителей.