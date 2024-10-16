Авиаснаряд ВСУ мощностью 100 кг тротила обезвредили в Брянской области

Авиационный снаряд ВСУ мощностью 100 килограммов тротила обезвредили на территории Севского района Брянской области. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

Глава области выразил благодарность оперативным и экстренным службам. Богомаз отметил эффективную работу органов власти, которые грамотно и оперативно эвакуировали население.

«Благодаря слаженным и профессиональным действиям всех служб, разрушений и пострадавших нет. Жители населенного пункта уже вернулись в свои дома», — сообщил Богомаз.

Над территорией Брянской области 14 октября сбили девять украинских дронов. Губернатор отметил, что пострадавших и разрушений нет.