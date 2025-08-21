Авиабаза ВСУ для F-16 и Су‑24 в Дубно превратилась в руины из-за «Кинжалов»

Вооруженные силы России ударили четырьмя аэробаллистическими ракетами «Кинжал» по авиабазе в Дубно Ровненской области. О ночной атаке сообщили украинские ВВС.

«Зафиксированы попадания ракет и ударных БПЛА на 11 локациях, падение сбитых (осколки) на 3 локациях», — заявили военные.

Они не уточнили других деталей удара.

По данным Telegram-канала «Осведомитель», по авиабазе ударили четыре «Кинжала».

«Туда же устремились крылатые ракеты воздушного и морского базирования», — добавили авторы поста.

В ночь на 21 августа российские военные нанесли массированный удар по объектам военной инфраструктуры и предприятиям ОПК Украины. Во Львове зафиксировали прямое попадание, в Мукачево после удара по заводу Flex разгорелся сильный пожар.