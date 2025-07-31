Август будет черным? Зеленский может пойти на новую авантюру, как при курском вторжении

Военкор Коц: Зеленский может пойти на новую авантюру, как при курском вторжении

Режиму Владимира Зеленского необходимо продемонстрировать западным кураторам, что он еще способен на что-то, поэтому украинский президент может пойти на отчаянные шаги. Об этом сообщил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале .

«Он вполне может раскатать губу на новую авантюру, аналогичную курскому вторжению 6 августа 2024-го. Все ради медийной картинки, под которую можно будет выклянчить еще грошей, не более», — написал он.

Коц отметил, что второй раз глубоко зайти на российскую землю противнику не позволят. К тому же сейчас расширяется буферная зона на самых опасных направлениях.

По словам военкора, есть и другая темная лошадка приближающегося августа: истечение нового срока ультиматума американского лидера Дональда Трампа. Коц не исключил, что после этого президент США начнет предоставлять Европе американское оружие по скидке, а те передадут его ВСУ.

Ранее на Западе раскрыли судьбу Зеленского после ультиматума Трампа. Глава Соединенных Штатов начал терять терпение в отношении Украины.