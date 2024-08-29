Атаку ВСУ отразили в Севастополе

Развожаев: в акватории моря уничтожили четыре БПЛА и три безэкипажных катера

Российские военные в Севастополе отразили атаку украинских боевиков, уничтожили в акватории Черного моря семь целей. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Силы противовоздушной обороны и Черноморского флота в Севастополе отразили атаку ВСУ. По предварительной информации, на значительном отдалении от берега военные уничтожили над акваторией три безэкипажных катера и четыре беспилотника», — написал он.

Развожаев отметил, что в результате атаки гражданские объекты в городе не пострадали.

Пресс-служба Минобороны также добавили, что в течение прошлой ночи силы ПВО сбили шесть беспилотных летательных аппаратов над регионами России, в том числе три — над Севастополем.

Ранее Развожаев также заявлял об уничтожении двух БПЛА над Севастополем.