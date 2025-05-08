Атаку ВСУ отразили на Кубани. Силы ПВО сбили две ракеты

Системы ПВО сбили две ракеты ВСУ в районе кубанской станицы Тамань. Среди местных жителей никто не пострадал, сообщил в Telegram-канале глава Темрюкского района Федор Бабенков.

«В районе станицы Тамань системами ПВО сбиты две ракеты ВСУ, в результате чего нанесен незначительный ущерб 17 домам, никто из жильцов не пострадал», — отметил он.

Специалисты зафиксировали повреждения окон и фасадных элементов зданий.

По словам Бабенкова, все обследованные дома пригодны для жилья.

Глава района добавил, что жильцам пострадавших домов оказывают всю необходимая помощь.

Вечером 7 мая средства ПВО перехватили и уничтожили над Москвой пять украинских беспилотников. Осколки одного из БПЛА упали на одном из участков в ТАО села Кленово.