Атаку ВСУ отразили на Кубани. Силы ПВО сбили две ракеты

Бабенков: силы ПВО сбили ракеты ВСУ на Кубани, повреждены 17 жилых домов

Telegram / Глава Темрюкского района Федор Бабенков
Фото: Telegram / Глава Темрюкского района Федор Бабенков

Системы ПВО сбили две ракеты ВСУ в районе кубанской станицы Тамань. Среди местных жителей никто не пострадал, сообщил в  Telegram-канале глава Темрюкского района Федор Бабенков.

«В районе станицы Тамань системами ПВО сбиты две ракеты ВСУ, в результате чего нанесен незначительный ущерб 17 домам, никто из жильцов не пострадал», — отметил он.

Специалисты зафиксировали повреждения окон и фасадных элементов зданий.

По словам Бабенкова, все обследованные дома пригодны для жилья.

Глава района добавил, что жильцам пострадавших домов оказывают всю необходимая помощь.

Вечером 7 мая средства ПВО перехватили и  уничтожили над Москвой пять украинских беспилотников. Осколки одного из БПЛА упали на одном из участков в ТАО села Кленово.

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