Атака украинских войск на Курскую область подтверждает актуальность целей спецоперации и вызвана провалом ВСУ в Донбассе. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ее комментарий опубликовала пресс-служба ведомства.

Дипломат заявила, что украинские боевики, прорвавшиеся в Курскую область, получают решительный отпор, и напомнила слова президента Владимира Путина: «О чем с ними вообще можно говорить?»

«Киевскому режиму следует крепко задуматься, а не продолжать терроризировать мирных жителей», — предупредила Захарова.

Кроме того, представитель МИД напомнила, что российские суды выносят приговоры украинским военным преступникам на основании доказательств, собранных Следственным комитетом. Она обратила внимание, что никто из виновных не уйдет от наказания.

«Очевидно, что насквозь прогнивший изнутри режим киевских узурпаторов держится исключительно на денежной подпитке Запада. Его крах — лишь вопрос времени», — добавила Захарова.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов ранее сообщил, что никто не будет вести с Украиной переговоры на условиях ее ультиматума.