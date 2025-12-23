Атаку БПЛА отразили в восьми районах Ростовской области

Средства противовоздушной обороны ночью сбили беспилотники ВСУ в восьми районах Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Атаку отразили в Чертковском, Октябрьском сельском, Усть-Донецком, Аксайском, Родионово-Несветайском, Константиновском, Тарасовском и Дубовском районах. Губернатор подтвердил, что обошлось без пострадавших.

В хуторе Верхнепотапов Константиновского района из-за дрона получил повреждения забор в частном подворье. В результате атаки БПЛА также загорелся строящийся частный жилой дом в станице Грушевской Аксайского района. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 40 квадратных метров.

«Еще в одном возводимом частном доме выбиты окна», — добавил Слюсарь.

По его словам, последствия на земле после налета беспилотников уточняются.

Ранее украинские боевики пытались атаковать с помощью БПЛА Буденновск. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил, что в результате произошел пожар в промзоне, из-за ЧП никто не пострадал.