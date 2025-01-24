Атаку БПЛА отразили в Сергиево-Посадском округе

Системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника самолетного типа в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.
При этом происшествии никто не пострадал, разрушений на земле нет. На месте работают специалисты экстренных служб. Информации от Минобороны пока не поступало.
Всего за минувшую ночь средства ПВО уничтожили 121 вражеский беспилотник в небе над 13 российскими регионами, из них над Подмосковьем сбили шесть дронов, а над Москвой — один, в Троицком административном округе. В частности, два беспилотника ликвидировали в городском округе Подольск, сработали системы противовоздушной обороны также в Раменском и Коломне. Из-за этого временно приостанавливали работу аэропорты Домодедово и Жуковский.
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