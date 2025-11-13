Атаку безэкипажных катеров ВСУ отразили в Черном море рядом с Туапсе

Атаку вражеских безэкипажных катеров отразили в Черном море рядом с Туапсе. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

«В акватории Черного моря в Туапсинском муниципальном округе отразили атаку безэкипажных катеров», — заявили в оперштабе.

Один из надводных дронов уничтожили, но из-за взрывной волны в селе Вольное разбились стекла в пяти домовладениях.

В понедельник в Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ. Один из них взорвался рядом с береговой линией. Из-за ударной волны выбило стекла на втором этаже двухэтажного дома. Еще повреждения получил лодочный ангар и гараж.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. По информации штаба, в результате ЧП никто не пострадал.