Атаку безэкипажных катеров отразили близ Новороссийска

В акватории рядом с Новороссийском отразили нападение беспилотных катеров. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале .

«В акватории около Новороссийска отражена атака безэкипажных катеров. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Также глава региона отметил, что в Славянске-на-Кубани пострадал один мужчина из-за падения обломков сбитого дрона. Его отправили в больницу, медики оказывают всю необходимую помощь.

Еще в результате атаки в частном доме выбило окна и разрушило хозяйственную постройку на участке. Небольшие возгорания случились в Красноармейском районе, их быстро потушили.

Ночью жители Новороссийска рассказали 360.ru, что в районе 04:00 слышали серию взрывов. В районе набережной включили сирену. Громкие звуки разносились со стороны моря.