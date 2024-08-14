Атаку беспилотников подавили в Нижегородской области

Губернатор: силы ПВО работают под Нижним Новгородом для подавления атаки БПЛА

Средства противовоздушной и радиоэлектронной борьбы работают в Нижегородской области для подавления атаки дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«В Кулебакском муниципальном округе сегодня утром работают средства ПВО и радиоэлектронной борьбы для подавления атаки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написал он.

На место направились оперативные и экстренные службы. Никитин уточнил, что специалисты предпринимают все необходимые меры по минимизации последствий. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев, в Нижегородской области раздались около 10 взрывов. Территорию рядом с авиабазой Саваслейка перекрыли.

Под утро 14 августа силы противовоздушной обороны работали в Орловской области. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ.