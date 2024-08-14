Два беспилотника ВСУ сбили в Орловской области

Клычков: силы ПВО в Орловской области сбили два беспилотника ВСУ

Силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных аппарата в небе над Орловской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

По его словам, пострадавших и повреждений не зафиксировали.

«Друзья, два вражеских БПЛА сбили в небе над Орловской областью. Противник продолжает свои атаки. Пострадавших нет, повреждений нет. Оперативные службы работают на местах происшествий», — написал он.

Губернатор подчеркнул, что киевский режим выбирает в качестве целей гражданскую инфраструктуру.

«Всеми силами продолжим поддерживать армию и наших пострадавших соседей. Победа будет за нами», — добавил Клычков.

В ночь на среду большое количество украинских беспилотников уничтожили в Воронежской области. Глава региона Александр Гусев отмечал, что пострадавших среди местного населения нет.