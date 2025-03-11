Атаковавшие Подмосковье БПЛА содержали поражающие элементы

Украинские дроны, которые массово атаковали Москву и Московскую область, были начинены поражающими элементами. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Судя по найденным поражающим элементам, целью были именно люди», — написал он.

Telegram-канал Shot сообщил, что один из местных жителей поселка Сапроново в Ленинском городском округе Подмосковья обнаружил обломки беспилотника ВСУ с семимиллиметровым подшипником. До этого в его квартире взрывной волной выбило окна.

По данным Telegram-канала «Военная хроника», это может указывать на намерение командования ВСУ нанести как можно больший вред мирному населению.

«Использование поражающих элементов — тактика террористических группировок, направленная на максимизацию жертв среди гражданского населения», — заявил источник канала.

Минувшей ночью средства ПВО уничтожили 337 украинских беспилотников. Из них 91 дрон перехватили над территорией Московской области.