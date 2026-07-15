Атаковавшие Брянскую область операторы беспилотников ВСУ понесли потери
Операторы беспилотников ВСУ, которые атаковали гражданские объекты в Брянской области, понесли массовые потери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Анализ некрологов уничтоженных противников в Черниговской области показал массовые потери среди вражеских операторов БПЛА из состава 105-го Черниговского пограничного отряда», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что украинских боевиков ликвидировали бойцы группировки «Север» ВС России.
Ранее стало известно, что за минувшую ночь силы ПВО сбили 93 беспилотника ВСУ в небе над российскими регионами. БПЛА уничтожали над Брянской, Курской, Белгородской областями, а также над Крымом и Московским регионом.