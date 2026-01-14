Атакованный накануне украинскими дронами танкер шел под флагом Мальты
Танкер Matilda, который накануне атаковали в Черном море украинские беспилотники, шел под флагом Мальты. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
В момент атаки он находился примерно в 54 морских милях (100 километрах) от Анапы и почти сразу подал сигнал бедствия.
По сообщению оператора «Казмунайгаз», танкер зафрахтовали для перевозки нефти из Казахстана, он направлялся к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума. Погрузку должны были провести 18 января. Экипаж не пострадал.
Еще один удар пришелся на судно Delta Harmony, которое должно было выполнять те же задачи.
Ранее в Казахстане возбудили уголовное дело против местных жителей, которые в соцсетях призывали украинцев наносить удары по инфраструктуре КТК.