Атакованный накануне украинскими дронами танкер шел под флагом Мальты

Танкер Matilda, который накануне атаковали в Черном море украинские беспилотники, шел под флагом Мальты. Об этом сообщили в Министерстве обороны .

В момент атаки он находился примерно в 54 морских милях (100 километрах) от Анапы и почти сразу подал сигнал бедствия.

По сообщению оператора «Казмунайгаз», танкер зафрахтовали для перевозки нефти из Казахстана, он направлялся к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума. Погрузку должны были провести 18 января. Экипаж не пострадал.

Еще один удар пришелся на судно Delta Harmony, которое должно было выполнять те же задачи.

Ранее в Казахстане возбудили уголовное дело против местных жителей, которые в соцсетях призывали украинцев наносить удары по инфраструктуре КТК.