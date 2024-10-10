Атаки ВСУ повредили 70 вышек сотовой связи в Белгородской области

В результате атак украинских боевиков в Белгородской области пострадали 70 вышек сотовой связи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Сейчас у нас повреждены в результате обстрелов 70 вышек сотовой связи. Девять за последние две недели восстановили», — сказал он в видеообращении.

Специалисты проверили состояние проводной связи в приграничных районах после атак украинских боевиков. Гладков заметил, что за последние годы о такой связи уже забыли. В 24 населенных пунктах обнаружили проблемы. Губернатор региона обещал в скором времени восстановить их.

Накануне украинские боевики ударили по Шебекинскому городскому округу. В результате атаки пострадали три мирных жителя. Повреждения получили шесть частных домов. Еще три беспилотника ВСУ ударили по двум промышленным предприятиям.