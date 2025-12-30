ВСУ нанесли более 20 ударов по энергосистеме Запорожской области

«Обстрел продолжается. <…> Таким образом нацистский режим пытается испортить праздник нашему мирному региону. Очередные тщетные попытки», — подчеркнул он.

Балицкий добавил, что на местах и в полной готовности региональная администрация, оперативные и коммунальные службы.

«Энергетики работают над восстановлением поврежденных систем, все службы приступили к ликвидации последствий. Все силы и средства задействованы. Работают системы ПВО. Прошу сохранять спокойствие», — обратился он к жителям области.

Губернатор также попросил население пользоваться только проверенными и достоверными источниками информации. Балицкий указал на активизацию проплаченных Западом и Украиной СМИ, которые пытаются дискредитировать ВС России, органы власти и дестабилизировать ситуацию.

«Этим занимаются как сбежавшая из России либерота, так и, к сожалению, местные писаки, которые зарабатывают, поливая всех грязью. Проверяйте информацию, не позволяйте ввести себя в заблуждение», — призвал Балицкий.

На прошлой неделе украинский БПЛА нанес удар по многоэтажному дому в Токмаке. Балицкий отмечал, что в здании повредилось остекление, но обошлось без пострадавших.