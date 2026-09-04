Атака ВСУ уничтожила объект культурного наследия в Запорожской области

Объект культурного наследия — фрагмент торговых рядов купца Суворова — уничтожил пожар после атаки ВСУ. Об этом в мессенджере «Макс» сообщила администрация Каменско-Днепровского округа.

«Еще одна потеря, которую невозможно восполнить, — утрата части нашей истории. Полностью уничтожен фрагмент торговых рядов купца Суворова — жилой дом, который был объектом культурного наследия. Пожар, возникший после прилета, не оставил от него ничего», — отметили в сообщении.

Администрация также сообщила, что в результате прилета погибла местная жительница, еще два человека пострадали. Разрушены жилые дома, пострадали административные здания, объекты коммунальной инфраструктуры, личный и служебный транспорт.

Накануне под атаку ВСУ в Запорожской области попали школа и детский сад. Пострадавших нет.