Атака ВС России сорвала железнодорожное сообщение в Киевской области

Мощный взрыв прогремел в Киевской области после удара БПЛА «Герань»

«В связи с массированным обстрелом железнодорожной инфраструктуры в Фастове оперативно меняем маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через город этой ночью», — заявили представители компании.

В целом движение поездов, по информации «УЗ», продолжится, но в обход Фастова. В городе объявлена тревога, жители находятся в укрытиях.

Фастов атаковали беспилотниками «Герань» и ракетами, сообщил Telegram-канал Shot. В Сеть попало видео яркого зарева от взрыва. Кроме проблем с транспортом в городе начались перебои с электричеством.

Предыдущей ночью Вооруженные силы России ударили по месту дислокации украинской разведки в киевском санатории «Октябрь». Незадолго до этого там произошла перестрелка из-за спора об аренде.