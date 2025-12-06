Атака ВС России сорвала железнодорожное сообщение в Киевской области
Мощный взрыв прогремел в Киевской области после удара БПЛА «Герань»
Российские беспилотники атаковали Киевскую область. Пострадала железнодорожная инфраструктура в Фастове, сообщила пресс-служба национального перевозчика «Украинская железная дорога».
«В связи с массированным обстрелом железнодорожной инфраструктуры в Фастове оперативно меняем маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через город этой ночью», — заявили представители компании.
В целом движение поездов, по информации «УЗ», продолжится, но в обход Фастова. В городе объявлена тревога, жители находятся в укрытиях.
Фастов атаковали беспилотниками «Герань» и ракетами, сообщил Telegram-канал Shot. В Сеть попало видео яркого зарева от взрыва. Кроме проблем с транспортом в городе начались перебои с электричеством.
Предыдущей ночью Вооруженные силы России ударили по месту дислокации украинской разведки в киевском санатории «Октябрь». Незадолго до этого там произошла перестрелка из-за спора об аренде.