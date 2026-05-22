МИД России призвал осудить удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске

Удар по общежитию колледжа в Старобельске не мог быть случайным — это целенаправленная атака против гражданского населения, выдержанная в духе германского нацизма. На это указало Министерство иностранных дел России.

«Киевский режим, терпящий поражение на поле боя, открывает новую страницу в вооруженном конфликте, разворачивая открытый бесчеловечный террор против беззащитных детей», — заявили в МИД.

Также там обвинили западные страны в содействии терроризму. По словам представителей внешнеполитического ведомства, Запад продолжает снабжать ВСУ разведданными и помогать с целенаведением.

Министерство иностранных дел призвало осудить теракт, заявив, что молчание будет равносильно пособничеству.

После произошедшего Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Оно состоится 22 мая в 22:00 по московскому времени.