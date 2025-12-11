Атака дронов на Москву продолжается: на подлете к столице сбили еще три БПЛА

Собянин: еще три БПЛА сбили на подлете к Москве утром 11 декабря

Средства противовоздушной обороны сбили еще три украинских беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в Telegram-канале .

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

Для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Домодедово снова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. Также меры принимали во Внукове, но там ограничения уже сняли.

До этого Минобороны сообщило об уничтожении 40 вражеских БПЛА в Московском регионе, 32 из них летели на Москву.

Из-за массированного удара ночью 11 декабря небо над столицей закрыли, а во всех аэропортах ввели временные ограничения. Перенаправленные рейсы принимал петербургский аэропорт Пулково. Из-за закрытого неба в московских воздушных гаванях отменили или задержали более 170 рейсов.