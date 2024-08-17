Атака дрона ВСУ не отразилась на работе Запорожской АЭС

Удары со стороны ВСУ не повлияли на работу Запорожской атомной электростанции, объект функционирует в прежнем режиме. Об этом «Известиям» заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Он отметил, что персонал станции не зафиксировал нарушений условий безопасной эксплуатации. Черничук добавил, что радиационная обстановка на промплощадке в санитарно-защитной зоне по-прежнему находится в пределах нормы.

Директор ЗАЭС рассказал, что украинский БПЛА сбросил снаряд на дорогу за периметром станции. Эту трассу между двумя проходными используют для технических нужд станции, в том числе для перемещения грузов и персонала.

Он назвал сброс заряда с дрона терактом, который угрожал безопасности сотрудников. Директор станции объяснил, что в семь утра проходит их пересменка.

Утром 17 августа украинские боевики атаковали территорию рядом с электростанцией. Руководство ядерного объекта уведомило МАГАТЭ, его инспекторы уже посетили место ЧП.