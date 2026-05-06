В Брянской области из-за атаки ВСУ сгорел корпус свинокомплекса «Мираторга»

В результате атаки ВСУ на свинокомплексе «Мираторга» в Брянской области произошел пожар, который уничтожил один из производственных корпусов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Когда началось возгорание в комплексе «Подывотье», в компании не уточнили. Персонал предприятия самостоятельно его ликвидировал и локализовал. Информация о пострадавших среди сотрудников не поступала.

«Предприятие принимает необходимые меры для полного восстановления работы объекта», — заключили в пресс-службе.

Два дня назад, 4 мая, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об атаке ВСУ на предприятие «Мираторга» в селе Бровничи Климовского района. Тогда ранения получили семь сотрудников агропромышленного предприятия. Глава региона назвал действия боевиков ВСУ террористическими и бесчеловечными.