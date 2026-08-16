Атака беспилотников задержала концерт Киркорова в Сочи

Киркоров заявил о задержке концерта в Сочи из-за атаки беспилотников

Пришедших на концерт народного артиста России Филиппа Киркорова в сочинском зале «Фестивальный» не пустили в помещение из-за налета беспилотников. Об этом сам артист сообщил в телеграм-канале .

Он подчеркнул, что атака БПЛА продолжалась так долго, что казалось, будто выступление и встреча со зрителями не состоятся.

«Иногда концерт начинается задолго до первого звука. Сегодня он начался с задержанных самолетов, закрытых аэропортов, ожидания и тревоги. Зрителей не пускали в зал из-за атак БПЛА», — написал Киркоров.

Артист поблагодарил зрителей, которые дождались выступления. Шоу закончилось далеко за полночь из-за внеплановой задержки.

«Этот концерт я запомню надолго», — подчеркнул певец.

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на воскресенье, 16 августа, сбили над российскими регионами 822 украинских беспилотника.