Ассоциацию ветеранов СВО создадут в Подмосковье в 2025 году — Воробьев
В следующем году в Подмосковье начнет работать ассоциация ветеранов специальной военной операции, которую создадут совместно с фондом «Защитники Отечества». Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«В 2025 году мы вместе с фондом „Защитники Отечества“ создаем ассоциацию ветеранов СВО с муниципальными представительствами в каждом округе. Возглавит ассоциацию Кирилл Лосунчуков — участник СВО, трижды кавалер ордена Мужества, кавалер ордена „За военные заслуги“», — сообщил губернатор на заседании правительства Подмосковья.
Лосунчуков прошел стажировку по программе «Время героев» и сейчас работает заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Ольга Ермакова и Сергей Колунов станут сопредседателями этой ассоциации. В феврале она уже должна работать, прошу сделать для этого все необходимое», — подчеркнул Воробьев.
Ранее губернатор поручил охватить семьи участников СВО особой заботой в праздничные дни. Эту работу усилят во всех городских округах.