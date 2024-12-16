В следующем году в Подмосковье начнет работать ассоциация ветеранов специальной военной операции, которую создадут совместно с фондом «Защитники Отечества». Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В 2025 году мы вместе с фондом „Защитники Отечества“ создаем ассоциацию ветеранов СВО с муниципальными представительствами в каждом округе. Возглавит ассоциацию Кирилл Лосунчуков — участник СВО, трижды кавалер ордена Мужества, кавалер ордена „За военные заслуги“», — сообщил губернатор на заседании правительства Подмосковья.

Лосунчуков прошел стажировку по программе «Время героев» и сейчас работает заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Ольга Ермакова и Сергей Колунов станут сопредседателями этой ассоциации. В феврале она уже должна работать, прошу сделать для этого все необходимое», — подчеркнул Воробьев.

Ранее губернатор поручил охватить семьи участников СВО особой заботой в праздничные дни. Эту работу усилят во всех городских округах.