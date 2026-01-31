Ассоциация ветеранов СВО приняла участие в субботнике в Балашихе

В Балашихе 31 января проходит масштабный субботник по уборке снега, в котором на 70 городских площадках участвуют более 3 тысяч человек. В акции принимают активное участие активисты движения «Молодая Гвардия» и члены местного отделения Ассоциации ветеранов СВО во главе с Героем России Иваном Клещеревым.

Волонтеры Ассоциации ветеранов и молодогвардейцы расчистили входные группы и прилегающие дворовые территории, обеспечив безопасный доступ для посетителей общественных мест. Все желающие присоединиться к уборке обеспечиваются необходимым инвентарем — лопатами и скребками — от представителей управляющих компаний.

Параллельно коммунальные службы города ведут непрерывные работы по ликвидации последствий мощного снегопада. На расчистке дорог, дворов и территорий у социально значимых объектов задействовано свыше 140 единиц спецтехники и более 1140 специалистов. Совместные усилия волонтеров и профессиональных служб направлены на оперативное приведение в порядок общественных пространств и повышение безопасности городской среды.