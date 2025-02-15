Артисты из Ленинского округа выступили с концертами в зоне СВО

Музыканты из Ленинского округа Валентина Тарантова и Оксана Биленькая уже почти год регулярно выезжают в зону специальной военной операции с концертами, чтобы поднять боевой дух солдат. На их счету более десяти поездок в Луганскую Народную Республику.

Валентина Тарантова сообщила, что как только узнала, что волонтеры, которые с самого начала операции занимаются доставкой гуманитарной помощи, ищут музыкантов для агитбригады на фронте, сразу откликнулись. Коллектив назвали «Крест русского солдата». В зоне спецоперации служат ее зять и племянник.

«В первый раз мы были встречены очень тепло. С тех пор мы ежемесячно выезжаем на Луганское направление на четыре дня», — рассказала Валентина Тарантова, сотрудник дворца культуры «Видное».

Она отметила, что их выступления проходят вживую, и они исполняют не только военные песни, но и композиции о мире и любви. Оксана Биленькая также аккомпанирует на скрипке. Такое душевное исполнение помогает солдатам на короткое время отвлечься от тяжелых мыслей и вспомнить радости мирной жизни.

«Главное — это их улыбки. Однажды мы выступали перед отрядом, который только вернулся с боя. Парни были усталыми и потеряли товарищей. С помощью музыки нам удалось поддержать их эмоционально, а затем пообщаться и дать возможность выговориться. Мы выступаем в разных частях — у танкистов, артиллеристов, десантников, а также в госпиталях. Нередко встречаем наших земляков из Видного и передаем им сообщения от родных, поддерживая связь с домом», — добавила Валентина.

Также отмечается, что они не единственные представители культуры из Ленинского округа, кто навещает бойцов. В зону СВО выезжали клоун Алекс и другие артисты, а на православные праздники к агитбригадам присоединяются священнослужители церквей округа. Например, перед прошлой Пасхой бойцам Ямпольского полка доставили 300 куличей и открыли мини-часовню. В пресс-службе добавили, что в начале 2025 года администрация округа помогла артистам обновить музыкальное оборудование для выступлений в зоне СВО.