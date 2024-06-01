Артиллеристы ВС России ударили по месту перезарядки «Градов» ВСУ

Группировка «Север» ударила по месту под Харьковом, где ВСУ заряжали РСЗО «Град»

Фото: РИА «Новости»

Артиллеристы российской группировки войск «Север» накрыли точку в тыловом районе ВСУ под Харьковом, где противник заряжал РСЗО «Град». ВС России применили реактивную систему залпового огня «Ураган», сообщил РИА «Новости» командир расчета с позывным Карат.

Он пояснил, что разведка обнаружила цель и передала артиллеристам ее координаты. Место, где украинские боевики заряжали боевую машину, было в тылу на удалении 25 километров. Российские силы не позволили ВСУ прийти на помощь военнослужащим на передней линии.

«Мы в течение трех с половиной минут выскочили и отработали четырьмя фугасами, собрались и уехали в укрытие», — отметил Карат.

Ранее, в мае, группировка «Север» уничтожила американские РСЗО HIMARS, отправленные украинским бойцам под Харьков. Реактивные системы выследили в районе села Лелюковка. Противник не успел открыть огонь.

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