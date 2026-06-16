Артиллеристы «Центра» поразили опорный пункт ВСУ снарядами «Града»
Российские военные ударили снарядами «Града» по опорному пункту ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Артиллеристы 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки „Центр“ нанесли удар реактивными снарядами „Града“ по опорному пункту формирований ВСУ, поддержав действия штурмовых подразделений», — заявили в ведомстве.
Ранее стало известно, что расчет самоходной гаубицы «Мста-С» 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии армейского корпуса группировки войск «Север» ликвидировал пункт управления дронами ВСУ в Харьковской области.
Точку запуска украинских беспилотников обнаружила воздушная разведка. Информацию о цели оперативно передали на командный пункт. Там решили нанести огневое поражение по месту.