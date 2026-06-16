Артиллеристы «Севера» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

Расчет самоходной гаубицы «Мста-С» 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Благодаря высокой слаженности и профессионализму личного состава, расчет, как только получил координаты пункта управления и точки запуска БПЛА боевиков ВСУ, оперативно выдвинулся на огневую позицию и нанес огневое поражение по противнику», — уточнили в военном ведомстве.

Расчет «Мста-С» взаимодействовал с воздушной разведкой, которая обнаружила точку запуска украинских БПЛА, выявив антенны и средства управления. Данные о цели передали на командный пункт, где решили нанести по ней огневое поражение. Пункт управления БПЛА и точки запуска беспилотников поразили осколочно-фугасными боеприпасами.

Ранее российские «Герани» уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР.