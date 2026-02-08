«Артиллерийская очередь». Взрывы прогремели в Новороссийске

В Новороссийске прозвучало несколько взрывов, на Кубани закрыли аэропорты

Несколько взрывов прогремели в Новороссийске в ночь на воскресенье, 8 февраля. Об этом 360.ru рассказала местная жительница.

По ее словам, громкие взрывы послышались со стороны моря.

«Как будто артиллерийская очередь», — добавила собеседница 360.ru.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко в 00:15 объявил опасность атаки беспилотников. По всему городу звучали сирены.

Затихли они примерно в 01:12 — губернатор в телеграм-канале сообщил об отмене сигнала тревоги. Он заявил, что опасности для жителей и гостей города больше нет.

В ночь на 8 февраля сразу три аэропорта на юге России временно прекратили работу. Ограничения коснулись авиаузлов Волгограда, Геленджика и Краснодара. Росавиация объявила об этом в 1:07.

Атаковали ВСУ и Брянскую область. Украина использовала ракеты «Нептун», задействовали также системы HIMARS. Тепло- и электроснабжение нарушено в семи муниципалитетах региона.

Поздним вечером в субботу, 7 февраля, Украина также обстреляла Белгород. Под одну из атак попал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.