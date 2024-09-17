Артиллерия сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр

Российская дальнобойная артиллерия ударила по скоплениям украинских военных на правом берегу Днепра и помешала противнику собрать силы для форсирования водной преграды. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» .

«Мы работаем, чтобы не допустить переправы на этот берег. Да, мы не даем (ВСУ — прим. ред.) к берегу подходить. По секторам работаем», — рассказал агентству старший наводчик расчета орудия «Гиацинт-Б» с позывным Азимут.

Артиллерист с позывным Горизонт добавил, что обстановка меняется. Российские войска активно работают, но активизировался и противник. Также он отметил, что им приходится часто «работать» по скоплениям сил ВСУ на правом берегу.

За неделю по левобережью Херсонщины ВСУ выпустили около 280 артснарядов и мин. Три человека погибли и 14 пострадали.

Губернатор региона Владимир Сальдо отмечал, что власти делают все необходимое для помощи раненым и поддержки семей погибших. Последствия терактов ликвидируют специалисты.