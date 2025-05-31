Армянский наемник решил потратить заработанные на Украине 30 тысяч долларов в России

Наемник Балян заработал на Украине 30 тысяч долларов и решил потратить их в РФ

Задержанный в Домодедово армянский снайпер заработал наемничеством на Украине 30 тысяч долларов и приехал их тратить в Россию. Об этом Lenta.ru рассказали в Генпрокуратуре РФ.

Следствие установило, что 60-летний Армен Балян, уроженец Армении, осенью 2022 года через Молдавию попал на Украину и вступил добровольцем в бригаду теробороны.

За год он успел послужить стрелком, снайпером-разведчиком. Получил несколько ранений на территории ДНР и ЛНР, а также Херсонской области, а потом в декабре 2023 года дезертировал.

Балян вернулся в Армению, а потом решил отправиться в Россию, где его и задержали в октябре 2024 года. В отношении наемника возбудили уголовное ело по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте». На допросе Балян признал вину.