Наемника ВСУ из Армении задержали в Москве

Правоохранительные органы задержали в аэропорту Домодедово гражданина Армении, который принимал участие в боевых действиях в качестве наемника на стороне Украины. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Силовики задержали иностранца во время попытки проникнуть на территорию России. Следователи заведи уголовное дело по статье о наемничестве.

Следствие установило, что гражданин Армении Армен Балян в 2022 году прибыл на Украину через границу с Молдавией. До декабря 2023 года он принимал участие в боевых действиях на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской области за денежное вознаграждение.

На допросе Балян признал вину в инкриминируемом ему преступлении. Он сообщил, что получил несколько ранений на фронте.

Басманный районный суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее МИД России назвал компании, вербующие наемников для Украины.