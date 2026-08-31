Продвижение в зоне СВО невозможно без ударов по тылу. Групповые и массированные атаки по Украине призваны отрезать противника от снабжения. Об этом военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин сообщил 360.ru.

Российские войска с 24 по 30 августа взяли под контроль пять населенных пунктов и заняли еще семь. Литовкин заявил, что этот успех был бы невозможен без комплексного подхода, который включает массированные и групповые удары по морским портам, железнодорожной инфраструктуре, объектам военной промышленности Украины.

«Им огромную помощь оказывают наши удары по вражеским тылам. <…> Просто лишаем тыла. Армия, лишенная тыла, это армия-калека», — сказал он.

О том, какие именно населенные пункты освободили ВС России и о других итогах СВО за неделю, можно узнать из материала 360.ru.