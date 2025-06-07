Арестович спел оду «Орешнику» на фоне массированных ударов по Украине

Новейшая российская ракета «Орешник» несет огромную опасность для Украины. Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович в прямом эфире на своем YouTube-канале напомнил, что ее не сможет перехватить ни одна действующая в стране система ПВО.

Разрушительные и технические характеристики «Орешника» превосходят привычные «Кинжалы» и «Калибры», подчеркнул он. Комплекс способен направлять больше боеголовок — от 24 до 36, когда в других случаях речь идет о шести-восьми. «Военно-политическое руководство Украины предпочитает находиться в заглубленных бункерах», — отметил Арестович. Но и туда ракеты способны проникнуть благодаря высокой кинетической энергии. Такой удар может нанести существенный ущерб командным пунктам или ВПК.

Все ракеты, кроме «Орешника», Украина может сбивать системами Patriot. Их не так много на вооружении, но они способны поражать крылатые, гиперзвуковые и баллистические ракеты типа «Искандер». Алексей Арестович

По словам Арестовича, комплекс использует почти космическую траекторию. Даже западные инженеры не могут разгадать, как в России применяют подобную схему на относительно короткой дистанции.

При попадании в здание ракета полностью разрушит его. Современные ПВО не могут сбить все летящие боеголовки. В случае удара «Орешником» Киев, скорее всего, сильно пострадает. У Украины, подчеркнул бывший советник офиса президента страны, нет информации о количестве комплексов у России — не исключено, что их сотни. Также неясно, насколько «Орешник» эффективен при снаряжении фугасными снарядами. Арестович обратил внимание на тот факт, что Россия не рассматривает возможность ударов по гражданской инфраструктуре, поскольку не считает Украину чужой.