Путин предупредил Трампа о возмездии. Как Россия ответит на удар Украины по авиабазам

Прошло почти три дня с момента атаки украинских дронов на российские аэродромы. Все, чем занимались США в это время, — отмалчивались. И вот вечером 4 июня Дональд Трамп заявил, что обсудил с Владимиром Путиным удар по авиабазам. О чем президент предупредил республиканца и каким будет наш ответ на провокацию — в материале 360.ru.

Путин сообщил о намерении дать ответ на атаку Украины О телефонном разговоре с Путиным Трамп написал в соцсети Truth Social. По его словам, беседа продлилась примерно один час и 15 минут. В первую очередь речь шла об ударе Украины по российским аэродромам 1 июня.

«Мы обсудили атаку на пришвартованные российские самолеты со стороны Украины, а также различные другие атаки, которые имели место с обеих сторон», — уточнил Трамп.

Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Диалог, по оценке американского президента, получился «хорошим», но это был «не разговор, который приведет к немедленному миру».

Президент Путин сказал, и очень решительно, что ему придется отреагировать на недавнюю атаку на аэродромы. Дональд Трамп

Помимо этого, президенты обсудили «Иран и тот факт, что время на решение Ирана относительно ядерного оружия истекает». Трамп подчеркнул, что эта страна не может иметь ЯО. И, по его мнению, в этом вопросе стороны пришли к согласию. «Президент Путин предположил, что он примет участие в переговорах с Ираном и, возможно, будет полезен в скорейшем их завершении», — добавил республиканец.

Интересно После публикации Трамп удалил пост о беседе с Путиным, после чего тут же опубликовал в той же редакции. Причины произошедшего неизвестны. После публикации Трамп удалил пост о беседе с Путиным, после чего тут же опубликовал в той же редакции. Причины произошедшего неизвестны.

«Орешник» — это минимум? То, что Россия ответит на атаку украинских дронов, было понятно с самого начала. Но теперь это на высшем уровне подтвердил президент, что придает этому особое значение. Остается вопросом — какой именно будет реакция.

«Ответный удар ждут. Его ждет все население России. И наша возможная реакция, на мой взгляд, укладывается в очень страшный ответ. По большому счету, „Орешник“ — это минимум, это самое малое, что мы можем применить», — подчеркнул в беседе с 360.ru политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / www.globallookpress.com

Если рассуждать о конкретных целях, продолжил эксперт, нужно хорошо понимать, что российской разведке прекрасно известны и места основной дислокации западных инструкторов, и расположение центров подготовки диверсантов, и центров СБУ — всех тех, кто сейчас активно хвалится налетом дронов.

«Мы можем ударить и по важнейшим энергетическим объектам, то есть вообще лишить Украину какого бы то ни было энергообеспечения. Речь не об ударе конкретно по атомным электростанциям, но это могут быть передающие линии», — допустил Михайлов.

Подчеркну — нам известны все важнейшие объекты, по которым мы еще не били. Я думаю, что из этого и будет выбрана цель для ударов, потому что случившееся — вызов высшего уровня, на который нужно отвечать так, чтобы больше даже желания не было проводить подобные атаки. Я бы не церемонился. Евгений Михайлов

По оценке эксперта, реакция должна быть именно такой. Особенно с учетом железнодорожной катастрофы в Брянской области. На это, подчеркнул Михайлов, тоже надо ответить так, чтобы «завизжали во всем западном мире». «Но нам было бы все равно, потому что мы имеем на это право», — заключил он.